Ламар Одом выдвинул обвинения против бывшей невесты. Она отреагировала

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» заявил, что его бывшая невеста Сабрина Парр получила доступ к его социальным сетям.
«К сожалению, мои платформы в социальных сетей находятся под контролем моей бывшей. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить доступ и получить пароли от моих странице в «Инстаграме» и «Твиттере». Если кто-нибудь из вас знает кого-нибудь, кто может сделать это для меня, уведомите моих бренд-менеджеров», — приводит слова Одома Fadeaway World.
«У него нет даже самой примитивной логики. Как я могу контролировать чью-то учётную запись, с которой в настоящее время публикуются посты? Пожалуйста, не верьте глупой лжи. Я ничего не делала и мне нечего сказать!», — ответила Парр на обвинения.
Одом выступал в НБА с 1999 по 2013 год. В сезоне-2010/2011 Ламар был признан лучшим шестым игроком лиги. В 2009 и 2010 годах Одом помог «Лейкерс» во главе с Коби Брайантом и Пау Газолем завоевать два титула. В ноябре 2019 года года стало известно, что Ламар Одом и Сабрина Парр помолвлены. Девушка пыталась помочь баскетболисту справиться с наркотической и алкогольной зависимостью, но похже они поссорились.
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