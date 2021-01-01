Чарльз Баркли назвал любимого игрока в современной НБА

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли назвал разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Расселла Уэстбрука своим любимым игроком в современной лиге.

«У него есть недостатки, но я буду всё время смотреть на игру Расселла Уэстбрука. Я могу лишь восхищаться парнем, который каждую ночь выкладывается на все 100%. Все говорят о разочаровании в действиях Уэстбрука, но не все играют на скорости 100 миль в час в каждом матче. Рассел Уэстбрук делает это», — приводит слова Баркли Essentially Sport.

Команды Уэстбрука проиграли шесть раз подряд, когда он записал на свой счет трипл-дабл. Это самая длинная серия поражений для игрока с трипл-даблом в истории НБА. «Вашингтон» проиграл все пять матчей на старте сезона, в четырёх из них Уэстбрук принимал участие и оформлял трипл-даблы. Кроме того, серия неудач Рассела с трипл-даблами включает два поражения в составе «Хьюстон Рокетс», откуда «Уизардс» выменяли его в межсезонье.