Игрок «Голден Стэйт» подарил невесте новый Mercedes-Benz

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре-младший подарил своей невесте инстаграм-модели Шай новый автомобиль Mercedes-Benz.

Фото доступно на странице Шай в «Инстаграме».

Келли Убре объявил о помолвке с инстаграм-моделью в декабре. Девушка раньше встречалась с Джеймсом Харденом. Игрок «Хьюстон Рокетс» проводил часть подготовки к рестарту в Аризоне и устроил в своём доме вечеринку. Харден был взбешён и хотел отменить мероприятие, когда узнал, что Шай отправилась в Лос-Анджелес в компании Убре.



Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в межсезонье. Нынешний сезон у него — шестой в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны.