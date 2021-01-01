Игрок «Голден Стэйт» подарил невесте новый Mercedes-Benz
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Келли Убре-младший подарил своей невесте инстаграм-модели Шай новый автомобиль Mercedes-Benz.
Фото доступно на странице Шай в «Инстаграме».
Келли Убре объявил о помолвке с инстаграм-моделью в декабре. Девушка раньше встречалась с Джеймсом Харденом. Игрок «Хьюстон Рокетс» проводил часть подготовки к рестарту в Аризоне и устроил в своём доме вечеринку. Харден был взбешён и хотел отменить мероприятие, когда узнал, что Шай отправилась в Лос-Анджелес в компании Убре.
Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в межсезонье. Нынешний сезон у него — шестой в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны.
Рекомендуем вам
- 1 января 2021
-
14:17
-
14:11
-
12:19
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
09:53
-
09:48
-
08:43
-
08:38
- 31 декабря 2020
-
19:56
-
16:29
-
15:45
-
15:25
-
14:52
-
13:52
-
12:54
-
12:40
-
11:50
-
11:27
-
10:42
-
10:32
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:48
-
08:37
-
08:07
-
07:29
-
06:33
-
01:27
-
01:21
-
01:10
- 30 декабря 2020
-
23:29
-
23:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам