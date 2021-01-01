Чарльз Баркли усомнился в уровне Денниса Родмана

Член Зала славы, легенда НБА и эксперт Чарльз Баркли убеждён, что «Чикаго Буллз» 1990-х был сильнее, когда в его составе выступал Хорас Грант, а не Деннис Родман.



«Последний танец» был посвящён эпохе Денниса Родмана, но я считаю, что «Буллз» были сильнее, когда у них в составе присутствовал Хорас Грант, потому что Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Хорас Грант – три лучших оборонительных игроков, которых я когда-либо видел в одной команде», – приводит слова Баркли Essentially Sports.

Деннис Родман завершил свою карьеру в 2000 году. За время выступлений в НБА он пять раз становился чемпионом в составе «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз». Родман дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги.