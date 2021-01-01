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Тай Лоусон определился с местом продолжения карьеры

Тай Лоусон определился с местом продолжения карьеры
Баскетбол / НБА 0

Греческий «Колоссос» согласовал контракт с экс-игроком НБА Таем Лоусоном, сообщает SDNA.

«Колоссос» рассчитывает к понедельнику организовать приезд Лоусона на остров Родос. Стороны вели переговоры в течение нескольких дней, прежде чем- 33-летний разыгрывающий согласился продолжить карьеру в Европе.

В сентябре Лоусон был пожизненно дисквалифицирован из чемпионата Китая из-за оскорбительных постов о местных женщинах. У Лоусона уже есть опыт выступления в Европе. В 2011 году во время локаута в НБА он сыграл 19 матчей за литовский «Жальгирис».

В НБА Лоусон играл за «Денвер Наггетс», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс», «Вашингтон Уизардс» и «Сакраменто Кингз», набирая в среднем 12,3 очка в 587 матчах.

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