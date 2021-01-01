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«Реал» потерял двух ведущих игроков из-за травм

«Реал» потерял двух ведущих игроков из-за травм
Баскетбол / Евролига 0

«Реал» проведет ближайшие матчи чемпионата Испании с «Тенерифе» (2 января) и «Андоррой» (4 января) без разыгрывающего Серхио Льюля и форварда Габриэля Дека, сообщает Eurohoops.

«Дек и Юль испытывали дискомфорт в матче Евролиги с «Анадолу Эфесом». За ними наблюдает медицинский персонал. Им было бы сложно выйти на площадку в матчах с «Тенерифе» и «Андоррой». Надеюсь, они восстановятся как можно быстрее. У остальных баскетболистов в команде все нормально, несмотря на накопившуюся усталость. На данном этапе все команды находятся в таком положении», – заявил главный тренер мадридцев Пабло Ласо.

Пока остаётся нееизвестным, успеют ли восстановиться Лююль и Дек к матчу регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» 8 января.

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