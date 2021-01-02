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«Даллас» обыграл «Майами», Лука Дончич оформил дабл-дабл

«Даллас» обыграл «Майами», Лука Дончич оформил дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Майами Хит». Игра прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 93:83.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Тим Хардуэй-младший записал в свой актив 18 очков. В составе «Майами Хит» лучшим стал Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов. Эйвери Брэдли набрал 15 очков.

Это стала вторая победа для «Далласа» за последние пять игр. «Майами» в свою очередь потерпел третье поражение за стартовые пять матчей.

В других матчах «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 108:93, а «Детройт Пистонс» победил «Бостон Селтикс» со счётом 96:93.

НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
93 : 83
Майами Хит
Майами
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Хардуэй-младший - 18, Финни-Смит - 12, Ричардсон - 11, Бёрк - 8, Джонсон - 8, Клебер - 5, Брансон - 2, Пауэлл - 2, Бей, Грин, Ивунду, Коли-Стайн, Марьянович, Порзингис, Терри, Хинтон
Майами Хит: Адебайо - 19, Брэдли - 15, Хироу - 11, Ачиува - 10, Горан Драгич - 10, Олиник - 8, Робинсон - 5, Игуодала - 3, Батлер - 2, Винсент, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
93 : 108
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Бийомбо - 16, Болл - 15, Мартин - 14, Хэйворд - 14, Вашингтон - 10, Макдэниелс - 7, Розир - 6, Мартин - 4, Грэм - 3, Бриджес - 2, Ричардс - 2, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Монк, Риллер
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 21, Андерсон - 18, Кларк - 15, Валанчюнас - 14, Дьенг - 14, Бейн - 10, Кончар - 7, Джонс - 6, Макдермотт - 3, Аллен, Джексон, Мелтон, Морант, Портер, Тийе, Тиллман, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
96 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс: Грант - 24, Бей - 17, Роуз - 17, Джексон - 11, Михайлюк - 9, Пламли - 8, Стюарт - 8, Райт - 2, Гриффин, Джексон, Думбуйа, Ли, Макгрудер, Окафор, Сирвидис, Хейз, Эллингтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Браун - 25, Смарт - 13, Тиг - 12, Уильямс - 8, Томпсон - 5, Тайс - 2, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Притчард, Уильямс, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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