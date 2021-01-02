«Даллас» обыграл «Майами», Лука Дончич оформил дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Майами Хит». Игра прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 93:83.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Тим Хардуэй-младший записал в свой актив 18 очков. В составе «Майами Хит» лучшим стал Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов. Эйвери Брэдли набрал 15 очков.

Это стала вторая победа для «Далласа» за последние пять игр. «Майами» в свою очередь потерпел третье поражение за стартовые пять матчей.

В других матчах «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Шарлотт Хорнетс» со счётом 108:93, а «Детройт Пистонс» победил «Бостон Селтикс» со счётом 96:93.