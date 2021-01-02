«Портленд» разгромил «Голден Стэйт», «Юта» обыграла «Клипперс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 123:98.
Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, записав в свой актив 34 очка. Си Джей Макколлум набрал 28 очков. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, записавший в свой актив 26 очков. Эндрю Уиггинс набрал 15 очков.
«Голден Стэйт» потерпел третье поражение за пять игр. «Портленд» одержал третью победу за стартовые пять матчей.
В другом матче «Юта Джаз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 106:100, а «Финикс Санз» победил «Денвер Наггетс» со счётом 106:103.
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
98 : 123
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 15, Пэскелл - 13, Убре - 10, Бэйзмор - 8, Уайзмен - 8, Пул - 5, Тоскано-Андерсон - 5, Ли - 2, Луни - 2, Мюлдер - 2, Уонамэйкер - 2, Грин, Крисс, Манньон, Смайлагич, Томпсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Макколлум - 28, Энтони - 18, Саймонс - 11, Джонс - 8, Ковингтон - 8, Нуркич - 8, Кантер - 5, Джайлс - 3, Блевинс, Коллинс, Литтл, Трент-мл., Худ, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 100
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Конли - 33, Митчелл - 15, Фэйворс - 14, Гобер - 12, Инглс - 11, Кларксон - 9, Богданович - 6, О'Нил - 6, Азубуике, Брэнтли, Морган, Ньянг, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Леонард - 20, Ибака - 13, Зубац - 12, Батюм - 9, Л. Уильямс - 7, Беверли - 6, Кеннард - 6, Мэнн - 2, Джексон, Кабенгеле, Коффи, Моррис, Отуру, Паттерсон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 106
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Маррей - 31, Йокич - 17, Миллсэп - 15, Моррис - 10, Грин - 8, Харрис - 7, Хартенштайн - 7, Дозьер - 6, Бартон - 2, Бол, Кампаццо, Ннаджи, Портер, Уиттингтон, Ховард, Хэмптон, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 22, Эйтон - 22, Пол - 21, Бриджес - 14, Гэллоуэй - 9, Джонсон - 9, Краудер - 4, Камински - 3, Пэйн - 2, Александер, Джонс, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич
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