«Портленд» разгромил «Голден Стэйт», «Юта» обыграла «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 123:98.

Самым результативным в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, записав в свой актив 34 очка. Си Джей Макколлум набрал 28 очков. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал Стефен Карри, записавший в свой актив 26 очков. Эндрю Уиггинс набрал 15 очков.

«Голден Стэйт» потерпел третье поражение за пять игр. «Портленд» одержал третью победу за стартовые пять матчей.

В другом матче «Юта Джаз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 106:100, а «Финикс Санз» победил «Денвер Наггетс» со счётом 106:103.