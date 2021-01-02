Ведущий игрок «Голден Стэйт» травмировал голеностоп

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (98:123) повредил голеностоп.

«Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр сказал, что Уайзмен подвернул голеностоп, но это не выглядит угрожающе. Он также добавил, что Джеймс сыграет в воскресенье с «Портлендом», — написала обозреватель Мелисса Ролин на своей странице в „Твиттере“.

Напомним, Уайзмен — второй номер драфта-2020. Новобранец калифорнийского клуба с первых матчей на профессиональном уровне зарекомендовал себя на должном уровне. В регулярном чемпионате он провёл 4 поединка (4 — в старте), набирая в них 12,5 очка, собирая 5,7 подбора и совершая 1,5 блок-шота. Уайзмен является третьим по результативности игроком «Уорриорз» в нынешнем сезоне.