Ведущий игрок «Голден Стэйт» травмировал голеностоп
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (98:123) повредил голеностоп.
«Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр сказал, что Уайзмен подвернул голеностоп, но это не выглядит угрожающе. Он также добавил, что Джеймс сыграет в воскресенье с «Портлендом», — написала обозреватель Мелисса Ролин на своей странице в „Твиттере“.
Напомним, Уайзмен — второй номер драфта-2020. Новобранец калифорнийского клуба с первых матчей на профессиональном уровне зарекомендовал себя на должном уровне. В регулярном чемпионате он провёл 4 поединка (4 — в старте), набирая в них 12,5 очка, собирая 5,7 подбора и совершая 1,5 блок-шота. Уайзмен является третьим по результативности игроком «Уорриорз» в нынешнем сезоне.
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