Кармело Энтони превзошёл достижение Тима Данкана
Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони вышел на четырнадцатое место в списке самых результативных игроков НБА за всю историю.
В минувшем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» Энтони записал в свой актив 18 очков. Таким образом, общее количество очков, набранных Энтони за карьеру, достигло отметки 26 499. Благодаря этому он вышел на 14-е место в рейтинге самых результативных баскетболистов. На 15-ю позицию он сместил легендарного игрока «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана (26 496).
Следующей целью Энтони станет Доминик Уилкинс, который за годы выступления в лиге набрал 26 668 очков. Первое место в рейтинге занимает ещё один легендарный баскетболист — Карим Абдул-Джаббар, записавший на свой счёт 38 387 очков.
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