Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кармело Энтони превзошёл достижение Тима Данкана

Кармело Энтони превзошёл достижение Тима Данкана
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони вышел на четырнадцатое место в списке самых результативных игроков НБА за всю историю.

В минувшем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» Энтони записал в свой актив 18 очков. Таким образом, общее количество очков, набранных Энтони за карьеру, достигло отметки 26 499. Благодаря этому он вышел на 14-е место в рейтинге самых результативных баскетболистов. На 15-ю позицию он сместил легендарного игрока «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана (26 496).

Следующей целью Энтони станет Доминик Уилкинс, который за годы выступления в лиге набрал 26 668 очков. Первое место в рейтинге занимает ещё один легендарный баскетболист — Карим Абдул-Джаббар, записавший на свой счёт 38 387 очков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021