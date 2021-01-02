Стив Нэш и Кевин Дюрант объяснились после провала в матче с «Атлантой»
Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш и лидер команды Кевин Дюрант прокомментировали крупный проигрыш в матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (96:114), объяснив решение не брать тайм-аут во время одного из рывков соперника.
«О решении не брать ранний тайм-аут Нэш сказал, что хотел, чтобы команда решила проблему самостоятельно. Он хотел дать возможность команде разобраться. Дюрант сказал, что у него нет проблем с тем, как Нэш распоряжается тайм-аутами. Он сказал, что игра с командой, совершившей рывок, это тест для „Бруклина“, который поможет заматереть», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Алекс Шиффер.
Напомним, «Атланта» занимает третье место в Восточной конференции (4-1), «Бруклин» — шестое (3-3).
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