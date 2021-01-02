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Трей Янг в пяти словах отреагировал на разгромную победу «Атланты» над «Бруклином»

Трей Янг в пяти словах отреагировал на разгромную победу «Атланты» над «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг отреагировал на крупную победу своей команды над «Бруклин Нетс» (114:96) в матче регулярного чемпионата, оставив короткое сообщение в «Твиттере».

«Вот так начинается 2021 год», — написал Янг.

В матче с «Бруклином» Янг собрал коллекцию из 21 очка, 7 подборов, 5 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Отметим, что «Атланта» выдала один из лучших стартов для себя за последние годы. В пяти матчах команда из Джорджии завоевала 4 победы. На данный момент «Атланта Хоукс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, с такими же показателями, что и «Ястребы», идут «Филадельфия Сиксерс», «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик».

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