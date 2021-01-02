Трей Янг в пяти словах отреагировал на разгромную победу «Атланты» над «Бруклином»
Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг отреагировал на крупную победу своей команды над «Бруклин Нетс» (114:96) в матче регулярного чемпионата, оставив короткое сообщение в «Твиттере».
«Вот так начинается 2021 год», — написал Янг.
В матче с «Бруклином» Янг собрал коллекцию из 21 очка, 7 подборов, 5 передач, 1 перехвата и 1 блок-шота. Отметим, что «Атланта» выдала один из лучших стартов для себя за последние годы. В пяти матчах команда из Джорджии завоевала 4 победы. На данный момент «Атланта Хоукс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, с такими же показателями, что и «Ястребы», идут «Филадельфия Сиксерс», «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик».
Рекомендуем вам
- 2 января 2021
-
16:59
-
15:48
-
14:27
-
12:59
-
11:48
-
10:47
-
09:53
-
08:59
-
08:52
-
08:48
-
06:31
-
05:34
-
02:30
- 1 января 2021
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:08
-
22:04
-
19:02
-
18:55
-
14:17
-
14:11
-
12:19
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
09:53
-
09:48
-
08:43
-
08:38
- 31 декабря 2020
-
19:56
-
16:29
-
15:45
-
15:25
-
14:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам