Энес Кантер посвятил победу над «Уорриорз» умершему в турецкой тюрьме политзаключённому

Центровой клуба НБА «Бостон Селтикс» Энес Кантер посвятил победу над «Голден Стейт» умершему в турецкой тюрьме политзаключённому.
Политический заключённый диктатора Реджепа Тайипа Эрдогана Гокхан Ачиколлу, у которого был диабет, умер под пытками, находясь под стражей полиции. В 2016 году он был учителем истории в Стамбуле. 42-летний учитель провел 13 дней в одиночной камере перед смертью. Посвящаю победу в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» ему", — написал Кантер в «Фейсбуке».
В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.
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