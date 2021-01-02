Бейсболист жёстко раскритиковал Майкла Джордана

Бывший профессиональный бейсболист Си Си Сабатия, выступавший в составе команды «Нью-Йорк Янкиз», раскритиковал легенду НБА Майкла Джордана.



«Кого бы я хотел видеть на месте бьющего, когда я бросаю подачу? Конечно, Майкла Джордана. Он говорит слишком много разной чепухи. Мне не нравилось, что Джордан критиковал мою игру. В прошлый раз, когда он пришёл на один из моих стартов, у меня было три или четыре пробежки, но он раскритиковал меня. И тогда я подумал, что я-то видел обратную сторону его бейсбольной карточки и знаю, каков он в этом виде спорта», — приводит слова Сабатии Essentially Sports.



Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн Джеймс в свою очередь завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.