Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Бейсболист жёстко раскритиковал Майкла Джордана

Бейсболист жёстко раскритиковал Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Бывший профессиональный бейсболист Си Си Сабатия, выступавший в составе команды «Нью-Йорк Янкиз», раскритиковал легенду НБА Майкла Джордана.

«Кого бы я хотел видеть на месте бьющего, когда я бросаю подачу? Конечно, Майкла Джордана. Он говорит слишком много разной чепухи. Мне не нравилось, что Джордан критиковал мою игру. В прошлый раз, когда он пришёл на один из моих стартов, у меня было три или четыре пробежки, но он раскритиковал меня. И тогда я подумал, что я-то видел обратную сторону его бейсбольной карточки и знаю, каков он в этом виде спорта», — приводит слова Сабатии Essentially Sports.

Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн Джеймс в свою очередь завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021