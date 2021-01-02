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Умер пятикратный участник Матча звёзд НБА и член Зала славы

Умер пятикратный участник Матча звёзд НБА и член Зала славы
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы баскетбола Пол Уэстфал скончался в возрасте 70 лет, сообщил в своём «твиттере» журналист Майк Лупица. В 2020 году у Уэстфала был диагностирован рак мозга.

Пол Уэстфал — чемпион НБА 1974 года в составе «Бостон Селтикс». В 2019 году он был введён в Зал славы НБА. Уэстфал являлся пятикратным участником Матча всех звёзд в качестве игрока и четырежды попадал в символическую сборную сезона НБА.

Не менее удачной была и тренерская карьера Уэстфала. В 1993 году он вывел «Финикс Санз» в финальную серию НБА и дважды становился участником Матча звёзд лиги в качестве тренера.

Последним местом работы Уэстфала был клуб «Бруклин Нетс», в котором он с 2014 по 2016 год работал в должности ассистента главного тренера.

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