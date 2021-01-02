Умер пятикратный участник Матча звёзд НБА и член Зала славы
Член Зала славы баскетбола Пол Уэстфал скончался в возрасте 70 лет, сообщил в своём «твиттере» журналист Майк Лупица. В 2020 году у Уэстфала был диагностирован рак мозга.
Пол Уэстфал — чемпион НБА 1974 года в составе «Бостон Селтикс». В 2019 году он был введён в Зал славы НБА. Уэстфал являлся пятикратным участником Матча всех звёзд в качестве игрока и четырежды попадал в символическую сборную сезона НБА.
Не менее удачной была и тренерская карьера Уэстфала. В 1993 году он вывел «Финикс Санз» в финальную серию НБА и дважды становился участником Матча звёзд лиги в качестве тренера.
Последним местом работы Уэстфала был клуб «Бруклин Нетс», в котором он с 2014 по 2016 год работал в должности ассистента главного тренера.
Рекомендуем вам
- 2 января 2021
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
21:52
-
20:51
-
19:01
-
17:54
-
17:26
-
17:12
-
16:59
-
15:48
-
14:27
-
12:59
-
11:48
-
10:47
-
09:53
-
08:59
-
08:52
-
08:48
-
06:31
-
05:34
-
02:30
- 1 января 2021
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:08
-
22:04
-
19:02
-
18:55
-
14:17
-
14:11
-
12:19
-
10:41
-
10:36
-
10:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам