«Хьюстон» одержал первую победу в регулярном чемпионате НБА сезона-2020/2021

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» принимал «Сакраменто Кингз». Матч завершился победой хозяев паркета – 102:94.

Самый значительный вклад в победу «Рокетс» внёс разыгрывающий Джон Уолл. На его счету 28 очков, 4 подбора и 6 передач. Лучшей результативностью в составе «Сакраменто» отметился разыгрывающий Де'Аарон Фокс – 23 очка, 2 подбора и 4 передачи.

Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету американского форварда «Рокетс» Кристиана Вуда – 20 очков, 15 подборов и 1 передача.



Таким образом, после неудачного старта регулярки НБА, из-за поражений от «Портленда» (126:128) и «Денвера» (111:124), «Хьюстон» одержал свою первую победу в сезоне-2020/2021. «Сакраменто» потерпел 2-е поражение в 5 играх.