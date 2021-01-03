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«Хьюстон» одержал первую победу в регулярном чемпионате НБА сезона-2020/2021

«Хьюстон» одержал первую победу в регулярном чемпионате НБА сезона-2020/2021
Баскетбол / НБА 0
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» принимал «Сакраменто Кингз». Матч завершился победой хозяев паркета – 102:94.

Самый значительный вклад в победу «Рокетс» внёс разыгрывающий Джон Уолл. На его счету 28 очков, 4 подбора и 6 передач. Лучшей результативностью в составе «Сакраменто» отметился разыгрывающий Де'Аарон Фокс – 23 очка, 2 подбора и 4 передачи.

Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету американского форварда «Рокетс» Кристиана Вуда – 20 очков, 15 подборов и 1 передача.

Таким образом, после неудачного старта регулярки НБА, из-за поражений от «Портленда» (126:128) и «Денвера» (111:124), «Хьюстон» одержал свою первую победу в сезоне-2020/2021. «Сакраменто» потерпел 2-е поражение в 5 играх.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
102 : 94
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс: Уолл - 28, Гордон - 21, Вуд - 20, Браун - 11, Нваба - 5, Такер - 5, Тэйт - 5, Хаус - 5, Казинс - 2, Джонс, Кабокло, Клемонс, Маклемор, Мартин, Томас, Харден
Сакраменто Кингз: Фокс - 23, Барнс - 19, Хилд - 17, Багли III - 12, Холмс - 11, Джозеф - 6, Робинсон - 5, Бьелица - 1, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси, Уайтсайд, Халибёртон
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