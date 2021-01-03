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«Хьюстон» остался без Джеймса Хардена из-за травмы

«Хьюстон» остался без Джеймса Хардена из-за травмы
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден пропустил домашний матч регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (102:94) из-за растяжения связок правой лодыжки, сообщил журналист Джонатан Фейген на своей странице в «Твиттере».

Харден получил повреждение 31 декабря в конце первого матча против «Сакраменто» (122:119). Джеймс одним из первых вышел на предматчевую разминку. Часто игроки выходят разминаться заранее, чтобы оценить состояние здоровья и определиться по поводу участия в матче.

В ближайшее время Хардену предстоит пройти полное медицинское обследование. Недавно Джеймс подал запрос на обмен, он больше не хочет выступать в «Хьюстоне». В среднем за игру 31-летний баскетболист набирал 37 очков в трёх стартовых матчах сезона-2020/2021.

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