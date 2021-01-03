«Атланта» потеряла Данило Галлинари
Форвард «Атланты Хоукс» Данило Галлинари пропустит как минимум ближайшие две недели из-за растяжения правого голеностопа, сообщает ESPN.
В четверг Галлинари из-за повреждения пришлось покинуть площадку во время матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» после трёх минут на площадке. Через две недели итальянец пройдёт повторное обследование, которое даст новую информацию о степени готовности игрока вернуться на площадку.
В этом сезоне Галлинари сыграл в двух матчах, набирая в среднем по 9,0 очка. Травмы часто беспокоили Галлинари, который не играл 70+ матчей за сезон с кампании-2012/2013. «Хоукс» приобрели форварда в ноябре у «Оклахома-Сити Тандер» в обмен на деньги и пик во втором раунде драфта 2025 года.
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