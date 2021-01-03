Отец игрока «Кингз» попросил обменять сына прямо во время матча. В клубе отреагировали

Марвин Бэгли II, отец форварда «Сакраменто Кингз» Марвина Бэгли III, во время матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» написал на своей странице в «Твиттере» о желании видеть сына в другой команде.
«Сакраменто», пожалуйста, обменяйте Марвина Бэгли III как можно скорее», — написал Бэгли II в социальной сети.
Позже запись была удалена.
Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон прокомментировал ситуацию.
«Мой ответ остается неизменным: мы не обращаем внимания на подобные вещи. Мы в этих четырёх стенах, в этой раздевалке, у нас всё общее. Как я всегда говорю, хорошее это или плохое, но мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы оно не повлияло на то, чего мы пытаемся добиться. Мы знаем, что у Марвина очень светлое будущее. Продолжим проявлять терпение, обучать, работать с ним над всеми нужными вещами. Он отлично справляется со своей работой», — приводит слова Уолтона Yahoo! Sports.
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