«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Енисей» на домашней арене в Красноярске принимал санкт-петербургский «Зенит».



Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки чуть сильнее оказались красноярцы — 17:16. Во второй четверти «Зениту» удалось совершить рывок и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 45:34 в пользу гостей.



В третьей четверти «Енисею» удалось сократить отставание на пять очков. Однако в решающем игровом отрезке сильнее оказался «Зенит», одержавший победу в матче со счётом 85:67.



Самым результативным в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 15 очков. У хозяев паркета 15 очков на счету Тайуса Бэттла.