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«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Енисей» на домашней арене в Красноярске принимал санкт-петербургский «Зенит».

Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки чуть сильнее оказались красноярцы — 17:16. Во второй четверти «Зениту» удалось совершить рывок и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 45:34 в пользу гостей.

В третьей четверти «Енисею» удалось сократить отставание на пять очков. Однако в решающем игровом отрезке сильнее оказался «Зенит», одержавший победу в матче со счётом 85:67.

Самым результативным в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 15 очков. У хозяев паркета 15 очков на счету Тайуса Бэттла.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
67 : 85
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Енисей: Бэттл - 16, Хэммондс - 15, Джонсон - 13, Хог - 10, Попов - 8, Балашов - 3, Митусов - 2, Комиссаров, Сонько, Якушин
Зенит: Фридзон - 15, Бэрон - 12, Пангос - 12, Понитка - 10, Пушков - 10, Гудайтис - 9, Томас - 5, Зубков - 4, Вольхин - 3, Риверс - 3, Захаров - 2, Трушкин
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