«Зенит» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Енисей» на домашней арене в Красноярске принимал санкт-петербургский «Зенит».
Первая четверть прошла в равной борьбе, по итогам десятиминутки чуть сильнее оказались красноярцы — 17:16. Во второй четверти «Зениту» удалось совершить рывок и выйти вперёд — на большой перерыв команды ушли при счёте 45:34 в пользу гостей.
В третьей четверти «Енисею» удалось сократить отставание на пять очков. Однако в решающем игровом отрезке сильнее оказался «Зенит», одержавший победу в матче со счётом 85:67.
Самым результативным в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 15 очков. У хозяев паркета 15 очков на счету Тайуса Бэттла.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
67 : 85
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Енисей: Бэттл - 16, Хэммондс - 15, Джонсон - 13, Хог - 10, Попов - 8, Балашов - 3, Митусов - 2, Комиссаров, Сонько, Якушин
Зенит: Фридзон - 15, Бэрон - 12, Пангос - 12, Понитка - 10, Пушков - 10, Гудайтис - 9, Томас - 5, Зубков - 4, Вольхин - 3, Риверс - 3, Захаров - 2, Трушкин
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
17:13
-
16:31
-
15:54
-
14:51
-
12:49
-
10:49
-
09:51
-
09:09
-
09:04
-
08:32
-
08:29
-
06:24
-
05:25
-
00:51
- 2 января 2021
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
21:52
-
20:51
-
19:01
-
17:54
-
17:26
-
17:12
-
16:59
-
15:48
-
14:27
-
12:59
-
11:48
-
10:47
-
09:53
-
08:59
-
08:52
-
08:48
-
06:31
-
05:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам