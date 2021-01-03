30 очков и 12 передач Шведа помогли «Химкам» обыграть «Локомотив-Кубань»

В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Локомотив-Кубань» на домашней арене в Краснодаре принимал подмосковные «Химки».



Первая четверть осталась за «Химками» — на первый перерыв команды ушли при счёте 31:27 в пользу подмосковной команды. Вторая четверть прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались игроки «Локомотива-Кубань», сократив отставание до трёх очков.



Третья десятиминутка осталась за «Химками» — перед заключительной четвертью они повели в счёте с разницей в восемь очков. Заключительный игровой отрезок также остался за гостями. Итоговый счёт встречи — 102:91 в пользу «Химок».



Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 передач. В составе хозяев паркета лучшим стал Джордан Кроуфорд, набравший 34 очка.