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30 очков и 12 передач Шведа помогли «Химкам» обыграть «Локомотив-Кубань»

30 очков и 12 передач Шведа помогли «Химкам» обыграть «Локомотив-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Локомотив-Кубань» на домашней арене в Краснодаре принимал подмосковные «Химки».

Первая четверть осталась за «Химками» — на первый перерыв команды ушли при счёте 31:27 в пользу подмосковной команды. Вторая четверть прошла в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказались игроки «Локомотива-Кубань», сократив отставание до трёх очков.

Третья десятиминутка осталась за «Химками» — перед заключительной четвертью они повели в счёте с разницей в восемь очков. Заключительный игровой отрезок также остался за гостями. Итоговый счёт встречи — 102:91 в пользу «Химок».

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 12 передач. В составе хозяев паркета лучшим стал Джордан Кроуфорд, набравший 34 очка.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
91 : 102
Химки
Химки, Россия
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 34, Калниетис - 18, Херви - 13, Линч - 12, Ильницкий - 8, Мартюк - 5, Долинин - 1, Емченко, Калинов, Мотовилов, Сычков
Химки: Швед - 30, Букер - 21, Вяльцев - 16, Микки - 13, Карасёв - 11, Воронов - 5, Зайцев - 4, Йович - 1, Макколум - 1, Владислав, Дайр. Бертанс, Одиноков
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