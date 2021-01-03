Римас Куртинайтис: победа на выезде над «Локомотивом-Кубань» — хорошее достижение
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (102:91).
«Очень рад, что выиграли и начали новый год с победы, так как прошлый год получился для нас неудачным. Мы понимаем всю реальность: «Локомотив» не собрал всю команду, и сейчас у них такие же проблемы, какие были у нас в первой половине сезона. Тем не менее победа есть победа, а тем более на выезде над такой командой, как «Локомотив», и это хорошее достижение», — приводит слова Куртанайтиса официальный сайт «Химок».
В составе «Химок» 30 очков и 12 передач набрал Алексей Швед. Самым результативным игроком у «Локомотива-Кубань» стал Джордан Кроуфорд, который записал на свой счёт 34 очка.
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