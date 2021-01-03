Евгений Пашутин: пробовали разные формы защиты, но Швед был в ударе

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин подвёл итог матча Единой лиги ВТБ с «Химками» (91:102).

«Игра была сложной. Мы позволили „Химкам“ набрать 102 очка, 30 баллов на счету Алексея Шведа. Мы пробовали разные формы защиты, применяли двойную опеку, но Швед был в ударе. Мы недостаточно агрессивно сыграли против него. Егор Вяльцев забросил 16 очков в первой половине. Во второй мы с ним справились, но не смогли сдержать Шведа в ключевые моменты. Он забросил тяжелейшие броски. Мы сделали много невынужденных потерь в конце матча, поэтому уже просто доигрывали встречу. Это отличная информация для нас как для команды. Чтобы играть на таком уровне, играть в Евролиге, надо защищаться. У нас есть желание, но пока не хватает качества игры в обороне», — приводит слова Пашутина «Р-Спорт».