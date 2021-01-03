УНИКС разгромил «Автодор» с разницей в 29 очков
В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Автодор». Хозяева сразу завладели инициативой и после первой четверти вели в счёте с преимуществом в 4 очка — 19:15. К большому перерыва преимущество команды Прифтиса выросло до 9 очков — 43:34. В третьей десятиминутке вопрос о победителе встречи был практически снят — 68:52.
Тем не менее УНИКС не остановился. В заключительном отрезке команда из Татарстана довела игру до разгрома — 94:65.
Самым результативным в составе победителей стал Джордан Теодор, собравший коллекцию из 28 очков, 6 подборов и 4 передач. У саратовцев отличился Маркелл Старкс (18 очков и 6 передач), ещё 11 очков в активе Желько Шакича.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
94 : 65
Автодор
Саратов, Россия
УНИКС: Теодор - 28, Смит - 14, Уайт - 12, Колесников - 10, Жбанов - 9, Уолтерс - 9, Браун - 4, Узинский - 3, Антипов - 2, Морган - 2, Сергеев - 1, Клименко
Автодор: Старкс - 18, Шакич - 11, Квитковских - 9, Петенев - 8, Михайловский - 6, Макиев - 5, Кумадже - 4, Минченко - 2, Мэйсон - 2, Барышев, Гордон
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