УНИКС разгромил «Автодор» с разницей в 29 очков

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Автодор». Хозяева сразу завладели инициативой и после первой четверти вели в счёте с преимуществом в 4 очка — 19:15. К большому перерыва преимущество команды Прифтиса выросло до 9 очков — 43:34. В третьей десятиминутке вопрос о победителе встречи был практически снят — 68:52.

Тем не менее УНИКС не остановился. В заключительном отрезке команда из Татарстана довела игру до разгрома — 94:65.

Самым результативным в составе победителей стал Джордан Теодор, собравший коллекцию из 28 очков, 6 подборов и 4 передач. У саратовцев отличился Маркелл Старкс (18 очков и 6 передач), ещё 11 очков в активе Желько Шакича.