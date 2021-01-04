Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», Карри набрал 62 очка

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», Карри набрал 62 очка
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт» в «Чейз центре» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 137:122.

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (62 очка), Эндрю Уиггинс (21 очко и 7 подборов) и Келли Убре (17 очков). У «Портленда» самыми результативными оказались Дэмьен Лиллард (32 очка), Си Джей Макколлум (28 очков и 9 подборов) и Энес Кантер (24 очка и 12 подборов).

Также в рамках игрового дня «Чикаго Буллз» обыграл «Даллас Маверикс» – 118:108, а «Финикс Санз» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» – 107:112.

Кроме того, «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» – 108:94, «Дейтройт Пистонс» уступил «Бостон Селтикс» – 120:122, «Вашингтон Уиззардс» победил «Бруклин Нетс» – 123:122, «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Денвер Наггетс» – 109:124, а «Юта Джаз» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» – 130:109.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2021, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 62, Уиггинс - 21, Убре - 17, Уайзмен - 12, Пэскелл - 10, Бэйзмор - 6, Ли - 6, Луни - 2, Грин - 1, Крисс, Манньон, Мюлдер, Пул, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уонамэйкер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 32, Макколлум - 28, Кантер - 24, Энтони - 10, Нуркич - 7, Трент-мл. - 7, Ковингтон - 6, Саймонс - 5, Джонс - 3, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Литтл, Худ, Эллеби
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021