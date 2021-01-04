«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», Карри набрал 62 очка

«Голден Стэйт» в «Чейз центре» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 137:122.

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (62 очка), Эндрю Уиггинс (21 очко и 7 подборов) и Келли Убре (17 очков). У «Портленда» самыми результативными оказались Дэмьен Лиллард (32 очка), Си Джей Макколлум (28 очков и 9 подборов) и Энес Кантер (24 очка и 12 подборов).

Также в рамках игрового дня «Чикаго Буллз» обыграл «Даллас Маверикс» – 118:108, а «Финикс Санз» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» – 107:112.

Кроме того, «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Мемфис Гриззлиз» – 108:94, «Дейтройт Пистонс» уступил «Бостон Селтикс» – 120:122, «Вашингтон Уиззардс» победил «Бруклин Нетс» – 123:122, «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Денвер Наггетс» – 109:124, а «Юта Джаз» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» – 130:109.