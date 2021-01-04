Пол Джордж установил исторический рекорд франшизы «Клипперс»

Блестящая игра Пола Джорджа не только помогла «Лос-Анджелес Клипперс» обыграть в очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» (112:107), но и позволила форварду отметиться рекордным достижением.

Джордж стал первым игроком в истории «Клипперс», кто набирал 35+ очков и реализовывал при этом 7+ бросков из-за дуги более одного раза. Во встрече с «Финиксом» на счету Пола 39 баллов. При этом форвард реализовал 7 из 10 трёхочковых бросков. Он стал лучшим по результативности в составе своей команды. У «Финикса» — 25 очка на счету защитника Девина Букера. Центровой Деандре Эйтон набрал 24 балла.

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