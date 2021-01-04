Керр, Томпсон и Мэджик отреагировали на рекордную результативность Карри за карьеру в НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал игру Стефена Карри, набравшего рекордные 62 очка в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:122).
«Это было просто блестящее выступление. Мы видели, как Стефен провёл много замечательных матчей на «Оракл-Арене», а теперь он делает это здесь, в «Чейз Центре». Для меня большая честь быть его тренером. Не только из-за таланта Карри, но и из-за того, как он держится, ведёт за собой команду. Нашему клубу невероятно повезло иметь такого лидера, как Стеф», – приводит слова Керра официальный сайт НБА.
Одноклубника поздравил Клэй Томпсон, который ранее покорял отметку результативности 60 очков в составе «Голден Стэйт».
«Добро пожаловать в клуб, большой брат», — написал Клэй.
Восхитился бенефисом Карри и член Зала славы Мэджик Джонсон.
«62 очка для Стефа Карри! Он всё ещё доказывает, что является величайшим шутером, которого мы когда-либо видели. Это кандидат на звание MVP вместе с Леброном, Энтони Дэвисом, Кевином Дюрантом, Кайри Ирвингом, Лукой Дончичем, Каваем и Яннисом!» — написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».
- 4 января 2021
-
12:44
-
12:43
-
11:15
-
10:35
-
10:22
-
09:55
-
09:15
-
08:09
-
07:20
-
05:20
-
00:48
- 3 января 2021
-
23:46
-
22:54
-
21:41
-
19:48
-
18:26
-
17:51
-
17:46
-
17:13
-
16:31
-
15:54
-
14:51
-
12:49
-
10:49
-
09:51
-
09:09
-
09:04
-
08:32
-
08:29
-
06:24
-
05:25
-
00:51
- 2 января 2021
-
23:42
-
23:41
-
23:35