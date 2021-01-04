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Керр, Томпсон и Мэджик отреагировали на рекордную результативность Карри за карьеру в НБА

Керр, Томпсон и Мэджик отреагировали на рекордную результативность Карри за карьеру в НБА
Баскетбол / НБА 0
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал игру Стефена Карри, набравшего рекордные 62 очка в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:122).

«Это было просто блестящее выступление. Мы видели, как Стефен провёл много замечательных матчей на «Оракл-Арене», а теперь он делает это здесь, в «Чейз Центре». Для меня большая честь быть его тренером. Не только из-за таланта Карри, но и из-за того, как он держится, ведёт за собой команду. Нашему клубу невероятно повезло иметь такого лидера, как Стеф», – приводит слова Керра официальный сайт НБА.

Одноклубника поздравил Клэй Томпсон, который ранее покорял отметку результативности 60 очков в составе «Голден Стэйт».

«Добро пожаловать в клуб, большой брат», — написал Клэй.

Восхитился бенефисом Карри и член Зала славы Мэджик Джонсон.

«62 очка для Стефа Карри! Он всё ещё доказывает, что является величайшим шутером, которого мы когда-либо видели. Это кандидат на звание MVP вместе с Леброном, Энтони Дэвисом, Кевином Дюрантом, Кайри Ирвингом, Лукой Дончичем, Каваем и Яннисом!» — написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».

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