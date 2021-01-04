Стефен Карри превзошёл легендарного Уилта Чемберлена

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 62 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:122).

Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набиравшим 62 очка за матч. Стефен (32 года и 295 дней) превзошёл легендарного Уилта Чемберлена (32 года и 172 дня). В списке игроков с 60+ очков разыгрывающий «Уорриорз» уступает по этому показателю только легенде «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту, который в возрасте 37 лет и 234 дней набрал 60 очков в своём последнем матче в карьере.



Кроме того Карри стал первым игроком после Брайанта, набравшим 62+ очка за 36 или менее минут. 20 декабря 2006 года в игре с «Даллас Маверикс» Коби записал себе в актив 62 очка, проведя на площадке 33 минуты.