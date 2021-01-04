Шакил О'Нил рассказал, как бы он вчистую переиграл Руди Гобера

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил пофантазировал, чем могло бы закончиться его противостояние с игроком «Юты Джаз» Руди Гобером.



«У меня было бы 45 очков, 16 подборов и 10 смазанных штрафных за три четверти. Гобер набрал бы 11 очков, 4 подбора и был бы удалён за 6 фолов в третьей четверти», – написал О'Нил на своей странице в «Инстаграме».

Шакил возмутился тем, что Гобер, набирающий около 11 очков за матч, подписал самый крупный контракт для центровых в истории НБА на пять лет и $ 205 млн.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.