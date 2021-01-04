Дэвид Блатт назвал самого талантливого игрока, которого тренировал. Это не Леброн

Бывший главный тренер сборной России и «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт заявил, что самый талантливый игрок, с которым его приходилось работать в НБА, это вовсе не Леброн Джеймс, а Кайри Ирвинг.
«Я любил тренировать Кайри, у меня были очень хорошие отношения с ним. Мне казалось, что он очень хочет учиться, расти и развивать свой исключительный набор навыков.
Знаете, было очень интересно просто наблюдать, как он тренируется каждый день. Вы просто сидели и ждали, когда Кайри сделает то, чего никто другой никогда не делал и не мог бы совершить в принципе. С точки зрения чистого таланта Кайри даже превосходит Леброна. Вероятно, Джеймс сам сказал бы вам это. Ирвинг ежедневно вытворял такие вещи, которые заставляли вас буквально восклицать: «Вау! Он только что это сделал?!» — приводит слова Блатта Essentially Sports.
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