Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Андре Игуодала назвал 4 лучших ветеранов НБА

Андре Игуодала назвал 4 лучших ветеранов НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Майами Хит» Андре Игуодала назвал четырёх лучших ветеранов в НБА.

«Очевидно, что Леброн Джеймс является одним из них. Кармело Энтони действительно хорош, он снова играет в лиге. Я очень сочувствовал ему, учитывая, какой он человек. Он действительно очень уважаем в НБА. Рэджон Рондо — ещё один человек в списке, потому что, куда бы он ни пошёл, он действительно играет на высоком уровне и он заражает команду оптимизмом. Ну и, конечно, Пол Миллсэп.

Моя работа в „Майами“? Я просто стараюсь поддерживать команду, дать им как можно больше обратной связи и положительных эмоций, но это стало естественным. Мне повезло, что в первые пару лет работы у меня в команде было несколько действительно хороших ветеранов», — приводит слова Андре Игуодалы Essentially Sports.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021