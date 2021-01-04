Андре Игуодала назвал 4 лучших ветеранов НБА

Форвард «Майами Хит» Андре Игуодала назвал четырёх лучших ветеранов в НБА.



«Очевидно, что Леброн Джеймс является одним из них. Кармело Энтони действительно хорош, он снова играет в лиге. Я очень сочувствовал ему, учитывая, какой он человек. Он действительно очень уважаем в НБА. Рэджон Рондо — ещё один человек в списке, потому что, куда бы он ни пошёл, он действительно играет на высоком уровне и он заражает команду оптимизмом. Ну и, конечно, Пол Миллсэп.



Моя работа в „Майами“? Я просто стараюсь поддерживать команду, дать им как можно больше обратной связи и положительных эмоций, но это стало естественным. Мне повезло, что в первые пару лет работы у меня в команде было несколько действительно хороших ветеранов», — приводит слова Андре Игуодалы Essentially Sports.