Владимир Гомельский оценил игру Никиты Курбанова в ЦСКА
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил игру Никиты Курбанова в составе ЦСКА.
«Никита выходит в стартовом составе. Остаётся лучшим в ЦСКА по индивидуальной защите. К сожалению, снизил свою результативность. Когда Курбанов получает второй фол в первой половине матча, его заменяют (общепринятая практика). В сложных концовках Итудис старается использовать Курбанова в защите и менять его при переходе в атаку (если возможно). Сейчас, когда Клайберн травмирован, на Курбанова нагрузка сильно возрастёт», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Ранее Гомельский отмечал, что Никите Кубранову не хватает лидерских качеств. Курбанов в межсезонье стал капитаном ЦСКА после ухода из команды Кайла Хайнса.
Рекомендуем вам
- 4 января 2021
-
21:00
-
18:59
-
18:27
-
17:55
-
17:53
-
16:54
-
16:44
-
14:40
-
12:44
-
12:43
-
11:15
-
10:35
-
10:22
-
09:55
-
09:15
-
08:09
-
07:20
-
05:20
-
00:48
- 3 января 2021
-
23:46
-
22:54
-
21:41
-
19:48
-
18:26
-
17:51
-
17:46
-
17:13
-
16:31
-
15:54
-
14:51
-
12:49
-
10:49
-
09:51
-
09:09
-
09:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам