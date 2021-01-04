Владимир Гомельский оценил игру Никиты Курбанова в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил игру Никиты Курбанова в составе ЦСКА.



«Никита выходит в стартовом составе. Остаётся лучшим в ЦСКА по индивидуальной защите. К сожалению, снизил свою результативность. Когда Курбанов получает второй фол в первой половине матча, его заменяют (общепринятая практика). В сложных концовках Итудис старается использовать Курбанова в защите и менять его при переходе в атаку (если возможно). Сейчас, когда Клайберн травмирован, на Курбанова нагрузка сильно возрастёт», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Ранее Гомельский отмечал, что Никите Кубранову не хватает лидерских качеств. Курбанов в межсезонье стал капитаном ЦСКА после ухода из команды Кайла Хайнса.