Факундо Кампаццо прокомментировал свою лучшую игру за время выступления в НБА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Факундо Кампаццо поделился мнением о своём выступлении в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:109).

«Я работаю над трёхочковыми, поскольку в НБА больше атлетичных игроков, что является для меня проблемой. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, чувствую себя прекрасно. Я старался выложиться на все сто процентов и в защите, и в атаке. Я много работал, чтобы быть здесь, и воспользуюсь каждой возможностью», — приводит слова Кампаццо Gazzetta.

Кампаццо провёл свою самую результативную игру в НБА. Плеймейкер сыграл 21 минуту и стал лучшим игроком «Наггетс», вышедшим со скамейки запасных. В активе Факундо Кампаццо 15 очков, 2 передачи, 1 подбор и 1 блокшот.