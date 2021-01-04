Стефен Карри сделал завуалированный выпад в адрес Леброна Джеймса после карьерного рекорда

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сделал высказавание, которое было воспринято как выпад в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Думаю, по крайней мере забавно, что они критикуют меня и говорят о моей карьере после пяти плохих игр. Каждый мой выигранный перстень был завоёван в противостоянии с игроком, которого сейчас считают величайшим в истории. Если они считают меня переоценённым, то что можно сказать о том, кого я побеждал?» — приводит слова Стефена Карри Pickandroll.



Накануне Карри, набрав в матче с «Блэйзерс» 62 очка за встречу, обновил личный рекорд результативности в лиге. При этом Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набиравшим 62 очка за матч.