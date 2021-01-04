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Стефен Карри сделал завуалированный выпад в адрес Леброна Джеймса после карьерного рекорда

Стефен Карри сделал завуалированный выпад в адрес Леброна Джеймса после карьерного рекорда
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сделал высказавание, которое было воспринято как выпад в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Думаю, по крайней мере забавно, что они критикуют меня и говорят о моей карьере после пяти плохих игр. Каждый мой выигранный перстень был завоёван в противостоянии с игроком, которого сейчас считают величайшим в истории. Если они считают меня переоценённым, то что можно сказать о том, кого я побеждал?» — приводит слова Стефена Карри Pickandroll.

Накануне Карри, набрав в матче с «Блэйзерс» 62 очка за встречу, обновил личный рекорд результативности в лиге. При этом Карри стал самым возрастным игроком в истории НБА, набиравшим 62 очка за матч.

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