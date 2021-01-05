Владимир Гомельский оценил игру Святослава Михайлюка в НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил игру украинского баскетболиста «Детройт Пистонс» Святослава Михайлюка в НБА.
«За три сезона, что Михайлюк играет в НБА, я получаю письма после каждой его удачной игры. Таких игр у Михайлюка, наверное, уже штук 15. Но, к сожалению, они не идут подряд. О его принадлежности к НБА и о его перспективах в лиге можно будет судить тогда, когда он сыграет игр 5-6 подряд со следующими показателями: игровое время — 18-20 минут, результативность — около 10 очков (3-х очковые — 1 из 3; 2-х очковые 2 из 4, штрафные 3 из 4), противник на нем нарушит правила хотя бы 2 раза; голевых передач — 3, подборов -3.
И вот, когда такие показатели будут стабильно демонстрироваться, тогда тренер „Детройта“ станет всерьёз рассматривать Михайлюка, как плановую замену на 2-ой номер. А пока Святослав является третьим атакующим защитником в такой команде, как Детройт. И еще один момент необходимо учитывать: игра в защите 1 на 1. Пока Михайлюк не в состоянии опекать сильного атакующего защитника соперника. Он физически не справляется с лидерами НБА на этой позиции», — написал Гомельский на своём сайте.
Михайлюк — 42-й номер драфта 2018 года. Минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но позже был выменян в «Детройт Пистонс». В регулярном чемпионате принял участие в 56 матчах, набирая 9,0 очка, собирая 1,9 подбора и 1,9 передачи. Святослав — один из лучших снайперов команды, реализовывает 40,4% броска из-за дуги.
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