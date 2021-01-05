Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон», «Торонто» уступил «Бостону»

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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете уступил «Даллас Маверикс» со счётом 100:113.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, отметившийся трипл-даблом из 33 очков, 16 подборов и 11 передач. Лучшую результативность в составе «Хьюстон» продемонстрировал защитник Джеймс Харден, на счету которого дабл-дабл – 21 очко, 3 подбора и 10 передач.

В игре «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» сильнее оказались «кельты» — 126:114. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 40 очков и сделал 6 подборов и 2 передачи.

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» победил «Кливленд Кавальерс» (103:83), «Шарлотт Хорнетс» на выезде уступил «Филадельфии Сиксерс (101:108), «Атланта Хоукс» проиграл «Нью-Йорк Никс» (108:113), «Майами Хит» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» (118:90), «Милуоки Бакс» победил «Детройт Пистонс» (125:115), а «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил в овертайме «Индиане Пэйсерс» (116:118).