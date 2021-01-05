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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон», «Торонто» уступил «Бостону»

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон», «Торонто» уступил «Бостону»
Баскетбол / НБА 0
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете уступил «Даллас Маверикс» со счётом 100:113.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, отметившийся трипл-даблом из 33 очков, 16 подборов и 11 передач. Лучшую результативность в составе «Хьюстон» продемонстрировал защитник Джеймс Харден, на счету которого дабл-дабл – 21 очко, 3 подбора и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
100 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Вуд - 23, Харден - 21, Гордон - 20, Уолл - 14, Тэйт - 8, Браун - 5, Нваба - 5, Казинс - 4, Джонс, Кабокло, Клемонс, Маклемор, Мартин, Такер, Томас, Хаус
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Хардуэй-младший - 30, Коли-Стайн - 15, Ричардсон - 15, Финни-Смит - 9, Брансон - 6, Бёрк - 3, Пауэлл - 2, Бей, Грин, Джонсон, Ивунду, Клебер , Марьянович, Порзингис, Терри, Хинтон

В игре «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» сильнее оказались «кельты» — 126:114. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 40 очков и сделал 6 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
114 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 35, Сиакам - 22, Лоури - 18, Дэвис - 13, Ануноби - 10, Буше - 9, Пауэлл - 4, Ватанабэ - 3, Бембри, Бэйнс, Джонсон, Лень, Маккоу, Томас, Уотсон, Флинн, Харрис
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Притчард - 23, Браун - 19, Уильямс - 14, Оджелей - 12, Уильямс - 11, Уотерс - 5, Тайс - 2, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Смарт, Тиг, Томпсон, Уокер, Фалль, Эдвардс

В других матчах игрового дня «Орландо Мэджик» победил «Кливленд Кавальерс» (103:83), «Шарлотт Хорнетс» на выезде уступил «Филадельфии Сиксерс (101:108), «Атланта Хоукс» проиграл «Нью-Йорк Никс» (108:113), «Майами Хит» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» (118:90), «Милуоки Бакс» победил «Детройт Пистонс» (125:115), а «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил в овертайме «Индиане Пэйсерс» (116:118).

НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
103 : 83
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Гордон - 24, Вучевич - 23, Росс - 15, Берч - 12, Энтони - 9, Бэйкон - 8, Кларк - 6, Фульц - 6, Айзек, Амину, Бамба, Боун, Картер-Уильямс, Мане, Океке, Фурнье, Эннис
Кливленд Кавальерс: Секстон - 24, Осман - 18, Дотсон - 16, Драммонд - 10, Стивенс - 6, Нэнс - 4, Мейкер - 3, Макги - 2, Болден, Гарлэнд, Деллаведова, Лав, Окоро, Портер, Уиндлер, Уэйд, Экзам
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 101
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 22, Эмбиид - 14, Грин - 13, Симмонс - 12, Карри - 11, Макси - 11, Милтон - 10, Ховард - 9, Матиас - 8, Тибулл - 4, Пуарье - 2, Рид - 2, Брэдли, Джо, Коркмаз, Скотт, Фергюсон
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 18, Грэм - 15, Болл - 12, Вашингтон - 12, Розир - 12, Макдэниелс - 10, Бриджес - 7, Мартин - 7, Бийомбо - 4, Ричардс - 3, Монк - 1, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Мартин, Риллер
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
108 : 113
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 31, Хантер - 23, Коллинс - 18, Капела - 12, Реддиш - 10, Хаертер - 9, Богданович - 3, Хилл - 2, Галлинари, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Рондо, Снелл, Фернанду
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 28, Барретт - 26, Куикли - 16, Пэйтон - 14, Риверс - 8, Робинсон - 8, Баллок - 7, Нокс - 6, Браздейкис, Бёркс, Ноэль, Нтиликина, Пинсон, Смит, Спеллмен, Топпин, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 90
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Адебайо - 20, Олиник - 19, Батлер - 18, Робинсон - 12, Игуодала - 9, Брэдли - 8, Нанн - 8, Горан Драгич - 7, Хироу - 7, Ачиува - 6, Окпала - 2, Сильва - 2, Винсент, Леонард, Страс, Харклесс, Хаслем
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 18, Базли - 16, Дорт - 12, Диалло - 9, Маледон - 7, Джексон - 6, Браун - 5, Мускала - 4, Миллер - 3, Роби - 3, Хилл - 3, Уильямс - 2, Хорфорд - 2, Ариза, Джером, Покушевски, Холл
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
125 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Миддлтон - 19, Холидэй - 15, Огастин - 11, Портис - 10, Форбс - 10, Лопес - 8, Дивинченцо - 5, Адетокунбо - 2, Нвора - 2, Адамс, Дьяките, Коннотон, Крэйг, Меррилл, Уилсон
Детройт Пистонс: Грант - 24, Роуз - 24, Думбуйа - 13, Михайлюк - 13, Эллингтон - 13, Бей - 9, Хейз - 7, Пламли - 4, Стюарт - 4, Окафор - 2, Райт - 2, Гриффин, Джексон, Джексон, Ли, Макгрудер, Сирвидис
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 118
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Уильямсон - 24, Болл - 18, Бледсо - 12, Адамс - 10, Хэйс - 9, Александер-Уолкер - 6, Редик - 3, Харт - 3, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл, Эрнангомес
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 25, Брогдон - 21, Сабонис - 19, Тёрнер - 17, Макдермотт - 11, Холидэй - 9, Сэмпсон - 7, Макконнелл - 6, Холидей - 3, Битадзе, Боуэн, Леке, Лэмб, Мартин, Самнер, Стэнли, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
05 января 2021, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 118
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Уильямсон - 24, Болл - 18, Бледсо - 12, Адамс - 10, Хэйс - 9, Александер-Уолкер - 6, Редик - 3, Харт - 3, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл, Эрнангомес
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 25, Брогдон - 21, Сабонис - 19, Тёрнер - 17, Макдермотт - 11, Холидэй - 9, Сэмпсон - 7, Макконнелл - 6, Холидей - 3, Битадзе, Боуэн, Леке, Лэмб, Мартин, Самнер, Стэнли, Уоррен
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