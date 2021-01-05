Яннис Адетокунбо превзошёл достижение Леброна Джеймса и Джеймса Хардена

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 43 очка (17/24 с игры), 9 подборов и 4 передачи в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (125:115).



Адетокунбо провел шестую игру за карьеру с 40+ очками при 70% точности с игры. Среди действующих игроков НБА Яннис вышел на второе место по количеству таких матчей, превзойдя звёзд «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, а также защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Только форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (8) опережает Адетокунбо среди выступающих в лиге баскетболистов.

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«Милуоки» занимает пятое место в Восточной конференции с рехультатом 4-3.