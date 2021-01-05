Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Яннис Адетокунбо превзошёл достижение Леброна Джеймса и Джеймса Хардена

Яннис Адетокунбо превзошёл достижение Леброна Джеймса и Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 43 очка (17/24 с игры), 9 подборов и 4 передачи в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс» (125:115).

Адетокунбо провел шестую игру за карьеру с 40+ очками при 70% точности с игры. Среди действующих игроков НБА Яннис вышел на второе место по количеству таких матчей, превзойдя звёзд «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, а также защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Только форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (8) опережает Адетокунбо среди выступающих в лиге баскетболистов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Милуоки» занимает пятое место в Восточной конференции с рехультатом 4-3.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021