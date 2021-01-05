Ведущий игрок «Сан-Антонио» получил перелом пальца ноги

Ведущий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Деррик Уайт выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома пальца левой ноги, сообщает официальный сайт НБА.
В клубе заявили, что травма Уайта не связана с перенесённой в августе операцией на левой ступне. Единственным появлением на паркете для 26-летнего игрока в этом сезоне был новогодний матч с «Лос-Анджелес Лейкерс», где он смог набрал 9 очков за 23 минуты.
«Сан-Антонио» и Уайт в межсезонье договорились о продлении контракта на 4 года и $ 73 млн. Защитник был выбран на драфте под 29-м номером в 2017 году. В прошлом сезоне он набирал 11,3 очка в среднем за матч, реализуя 45,8 процента бросков с игры (36,6% — из-за дуги).
«Спёрс» после двух побед на старте сезона потерпели четыре поражения подряд. Следующие две игры команда проведёт в Лос-Анджелесе, где сыграет с «Клипперс» и «Лейкерс».
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