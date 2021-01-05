Стив Керр в 6 словах отреагировал на то, что Келли Убре прервал ужасную серию промахов

Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, прокомментировал тот факт, что форвард его команды Келли Убре наконец-то прервал свою серию неудачных бросков из-за дуги.



До матча с «Детройт Пистонс» Убре смазал все 17 трёхочковых в новом сезоне. Кроме того форвард реализовал лишь 1 из 33 бросков с игры, которые не были данками.



«Это был всего лишь вопрос времени», — приводит слова Керра инсайдер Ник Фриделл на своей странице в «Твиттере».



Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в межсезонье. Нынешний год у него — шестой в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны. Тогда он реализовывал 35,2% броска из-за дуги.