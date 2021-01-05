Милош Теодосич — MVP регулярного чемпионата Еврокубка

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич признан MVP регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира.



Теодосич набирал 14,6 очка и отдавал 6,4 передачи в среднем за игру при рейтинге эффективности 18,4 балла. «Виртус» стал единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения на групповой стадии Еврокубка (10-0). Теодосич впервые в истории турнира дважды подряд признаётся самым ценным игроком регулярного чемпионата.

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Теодосич, который был также признан MVP сезона-2019/2020, стал первым двукратным обладателем награды. Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он выиграл Евролигу в 2016 году. Также на счету баскетболиста шесть титулов в Единой лиге ВТБ. После ухода из ЦСКА Теодосич на протяжении двух сезонов выступал за клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс», а в межсезонье-2019 подписал контракт с «Виртусом Болонья», где выступает по сей день. Ранее в прессе появлялись слухи, что Теодосич в скором времени может покинуть итальянский клуб.