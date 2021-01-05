Данило Галлинари планирует завершить карьеру в Евролиге

Форвард клуба НБА «Атланта Хоукс» Данило Галлинари заявил, что хотел бы завершить карьеру игрока в Евролиге, выступая за «Милан», если у него появится такая возможность.

«Я фанат «Милана», смотрю их матчи. У них отличная команда, которая хорошо начала сезон. В их составе есть игроки, умеющие побеждать. Думаю, перед ними должны стоять самые высокие цели, ведь они способны достичь поставленных задач.

Не знаю, будут ли у команды те же цели через четыре-пять лет, когда я планирую вернуться, чтобы завершить карьеру. Хотелось бы, чтобы это было так. Быть частью «Милана» и ставить перед собой самые высокие задачи стало бы для меня мечтой», — приводит слова Галлинари Gazzetta.gr.



В этом сезоне Галлинари сыграл в двух матчах, набирая в среднем по 9,0 очка.