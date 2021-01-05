Владимир Гомельский назвал основную проблему российского баскетбола

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о проблемах отечественного баскетбола. По его мнению, главной из них является отсутствие качественной подготовки резерва.

«Я уже много раз писал и говорил, что основная проблема отечественного баскетбола заключается в том, что у нас отсутствует качественная подготовка резерва. И дело не в том, что не рождаются в России юноши и девушки, имеющие подходящие данные для баскетбола. А в том, что подавляющее большинство наших детских тренеров не владеют современными методиками подготовки, не могут обучить всем необходимым техническим элементам, не помогают освоить тактические основы современного баскетбола. Нам необходимо пересмотреть саму подготовку молодых тренеров в вузах, где есть кафедры со специализацией „баскетбол“.

Лимит нам не поможет, просто упадёт уровень игры. Обязательное включение в заявку на матч игроков 18-20 лет — искусственная мера, она не помогает", — написал Гомельский на своём официальном сайте.