Лидер ЦСКА — MVP, лучший клатчер и самый зрелищный игрок Евролиги по опросу генменеджеров

Евролига провела традиционный ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов, которые ответили на самые интересные вопросы сезона, сообщается на официальном сайте турнира.
61,1% генеральных менеджеров клубов—участников Евролиги считают, что разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс получит награду MVP нынешнего сезона. Тяжёлый форвард испанской «Барселоны» Никола Миротич занимает второе место в голосовании, получив 38,9% голосов.
Кроме того Джеймса назвали самым зрелищным игроком (38,9%) и лучшим клатчером турнира (72,2%). Американский баскетболист ЦСКА также занял второе место в голосовании за лучших снайперов (16,7%), уступив атакующему защитнику Кайлу Куричу из «Барселоны» (27,8%).
94,4% опрошенных видят в «Финале четырёх» ЦСКА и «Барселону», далее следуют «Реал» (72,2%) и «Анадолу Эфес» (55,6%). «Барселона» (27,8%) опережает ЦСКА (22,2%) в категории «Самый неудобный соперник». Шарунас Ясикявичюс («Барселона», 27,8%) назван лучшим главным тренером Евролиги, Димитрис Итудис (ЦСКА, 16,7%) на втором месте.
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