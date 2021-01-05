«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Уильямс-Госсом

Руководство «Локомотива-Кубань» договорилось о подписании контракта с американским защитником Найджеллом Уильямс-Госсом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона.

Уильямс-Госс — 55-й номер драфта 2017 года. Профессиональную карьеру он начинал в Европе в составе белградского «Партизана», а после защищал цвета пирейского «Олимпиакоса». Проявив себя в Евролиге, Найджел попробовал пробиться в НБА. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 10 матчах в составе «Юты», набирая в них 1,4 очка и 0,6 подбора. В преддверии нынешнего сезона стороны прекратили сотрудничество.

Отметим, что в Евролиге баскетболист набирал 9,2 подбора, собирал 2,0 подбора и совершал 4,0 передачи.

«Рад, что нам удалось подписать контракт с таким игроком. Найджел должен усилить нашу игру. Опытный скоростной разыгрывающий, который хорошо играет пик-н-роллы, отлично видит площадку, может заигрывать «больших» и забивать сам. Уильямс-Госс даст ротацию команде, он прекрасно подходит под наш стиль игры, отлично вскрывает защиту соперника передачами, находит партнёров и может атаковать сам как из-за дуги, так и в проходах.

Отмечу его флоатер, который он исполняет просто мастерски. Надеюсь, что Найджел как можно быстрее присоединится к команде, поможет нашим лидерам на площадке и однозначно усилит команду. Вместе с ним мы станем ещё сильнее и будем бороться за победу в каждом матче", — прокомментировал сделку главный тренер «железнодорожников» Евгений Пашутин.