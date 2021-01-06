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Опубликовано редкое совместное фото Леброна, Джордана, Брайанта, Энтони и Мэлоуна

Опубликовано редкое совместное фото Леброна, Джордана, Брайанта, Энтони и Мэлоуна
Баскетбол / НБА 0

В Сети появилось редчайшее фото, на котором вместе изображены легенды НБА — Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант, Кармело Энтони и Мозес Мэлоун. Вместе с ними запечатлена баскетболистка Синтия Купер, которой и принадлежит фото. Снимок сделан вначале 2000-х годов.

Среди упомянутых баскетболистов, выступать в НБА продолжают Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кармело Энтони («Портленд Трэйл Блэйзерс»). Майкл Джордан завершил карьеру в 2003 году и ныне является владельцем клуба «Шарлотт Хорнетс». Мэлоун скончался в возрасте 60 лет в 2015 году. Коби Брайант погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта близ города Калабасас (штат Калифорния, США), вместе с ним разбилась одна из его дочерей Джианна.

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