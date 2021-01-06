Дабл-дабл Леонарда с 30 очками не спас «Клипперс» от проигрыша «Сан-Антонио»

В очередном матче первенства НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома проиграл «Сан-Антонио Спёрс», несмотря на дабл-дабл Кавая Леонарда.
Лучшими в составе «Сан-Антонио» на площадке были Патрик Миллз (27 очков), Деджанте Мюррей (21 очко) и Руди Гэй (16 очков и 7 подборов). Самыми результативными в составе «Клипперс» стали Кавай Леонард (30 очков и 10 передач), Николя Батюм (21 очко и 9 подборов) и Патрик Беверли (20 очков, 8 передач и 8 подборов).
В другом матче игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Чикаго Буллз» – 108:111. Лучшие в составе «Буллз» – Коби Уайт (21 очко и 10 подборов), Отто Портер (19 очков и 13 подборов) и Зак Лавин (18 очков и 9 передач).
Также «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Мемфис Гриззлиз» (94:92), «Бруклин Нетс» разгромил «Юту Джаз» (130:96), а «Денвер Наггетс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (123:116).
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