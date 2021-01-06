«Какого чёрта происходит?» Богдан Богданович — о реакции на то, что он переходит в «Бакс»

Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович заявил, что был шокирован, когда в межсезонье узнал из социальной сети о своём возможном переходе в «Милуоки Бакс».
«Когда появились эти новости, мы все воскликнули: «Какого чёрта?» Я не знал, что происходит. Подумал, нужно дождаться, пока трансферное окно откроется, и тогда посмотрим, что будет дальше. В «Сакраменто Кингз» решили не рассказывать мне о договорённостях с «Милуоки». Я действительно ничего не знал. Да, я дружу с Танасисом Адетокунбо — братом Янниса, — но мы не понимали, что происходит. Информация поступала только из «Твиттера».
Теперь люди сочиняют из этого истории. Я же в тот момент не понимал, что происходит. Потом, два дня спустя, началось расследование НБА, а из «Кингз» мне так никто и не позвонил. Только пришло сообщение, типа: «Спасибо, что ты был частью команды» и всё», — приводит слова Богдановича Hoops Rumors.
Напомним, в ноябре «Милуоки» и «Сакраменто» достигли договорённости об обмене Богдана Богдановича, однако, как выяснилось позднее, «Бакс» заранее согласовали новый контракт защитника, который должен получить статус ограниченно свободного агента на старте межсезонья. Правила лиги запрещают контакты с игроками других команд до открытия трансферного окна. В итоге НБА лишила «Милуоки» пика 2-го раунда драфта-2022, а Богданович перешёл в «Атланту».
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