Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн отреагировал на отказ выдвигать обвинения копу, стрелявшему в спину чернокожему

Леброн отреагировал на отказ выдвигать обвинения копу, стрелявшему в спину чернокожему
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал новость о том, что прокуратура Висконсина отказалась выдвинуть обвинения в адрес полицейского Растена Шески, который в августе несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.

Летом это происшествие вызвало массовые протесты в США и среди игроков НБА, который даже хотели бойкотировать доигровку сезона.

«Новость из Кеноши стала серьёзным ударом не только для местного сообщества, но и для нас», – приводит слова Леброна обозреватель USA TODAY Sports Марк Медина на своей странице в «Твиттере».

Джеймс также поделился на своей странице в соцсети высказыванием Мартина Лютера Кинга: «Несправедливый закон – это вообще не закон».

23 августа полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021