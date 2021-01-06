Леброн отреагировал на отказ выдвигать обвинения копу, стрелявшему в спину чернокожему

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал новость о том, что прокуратура Висконсина отказалась выдвинуть обвинения в адрес полицейского Растена Шески, который в августе несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.
Летом это происшествие вызвало массовые протесты в США и среди игроков НБА, который даже хотели бойкотировать доигровку сезона.
«Новость из Кеноши стала серьёзным ударом не только для местного сообщества, но и для нас», – приводит слова Леброна обозреватель USA TODAY Sports Марк Медина на своей странице в «Твиттере».
Джеймс также поделился на своей странице в соцсети высказыванием Мартина Лютера Кинга: «Несправедливый закон – это вообще не закон».
23 августа полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
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