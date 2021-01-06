Фанат НБА пообещал застрелить Леброна прямо во время матча. Ему пришлось извиняться

Болельщики баскетбола обратили внимание на публикацию в «Инстаграме», сделанную пользователем с ником Witness Kevin Durant, который на своей странице разместил угрозы в адрес звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«В четверг, 19 февраля, я пойду на игру «Нетс» с «Лейкерс». Я пронесу этот пистолет, показанный на картинке, на арену и выстрелю в голову Леброна во время тайм-аута. Король Джеймс, тебя предупредили», — написал молодой человек.



После этого ему стали поступать многочисленные сообщения, и фанат решил свести всё в шутку.



«Я хочу публично извиниться за то, что в шутку угрожал Леброну. Я пришёл к выводу, что к подобным вещам следует относиться очень серьёзно. Я закрыл страницу после того, как кто-то разместил скриншот записи в «Твиттере», и с тех пор получил более 500 запросов на подписку. Вы все можете ненавидеть меня, но я искренне прошу прощения, и если бы я мог вернуться в прошлое и подумать, прежде чем публиковать что-то подобное, я бы сделал это», — написал болельщик.