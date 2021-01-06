Владимир Гомельский объяснил успех «Баварии» в нынешнем сезоне

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что ключом к удачному выступлению «Баварии» в нынешнем розыгрыше Евролиги стала работа тренера Андреа Тринкьери.

«Успех «Баварии» определён высококлассной работой тренера Андреа Тринкьери. Обратите внимание на то, что у Тринкьери в постоянной обойме как минимум 10 игроков. По два на каждое амплуа.

Посмотрите статистику: четверо игроков, все разных амплуа, приносят команде почти равное количество очков (12-15). Ну и, конечно, защита, в которой и подстраховки налажены, и ловушки определены по месту, и личный прессинг двух видов (один для направления атаки соперника в «слабую» сторону, другой для «убийства» времени). Очень высоко ценю работу Тринкьери в текущем сезоне. А Болдуин, Лучич, Рейнольдс, Ципсер — классные исполнители, играющие с высокой дисциплиной и мотивацией", — написал Гомельский на своём сайте.